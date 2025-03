Landi (Lega) scrive a Prefetto, Giunta non rispetta Consiglio regionale

“Quanto esposto per manifestarLe il disappunto nel vedere negate le prerogative dei consiglieri regionali e non rispettato il Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana, condotte che causano nocumento alla nostra attività di rappresentanti della popolazione toscana in seno all’assemblea legislativa regionale. Confidando in un Suo intervento”.

Si chiude così la lettera inviata dal consigliere regionale della Lega e portavoce dell’Opposizione in Toscana Marco Landi al Prefetto di Firenze, dottoressa Ferrandino, e per conoscenza al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Solo a una minima parte di mozioni, proposte di risoluzione e ordini del giorno approvati è stato dato seguito. Per quanto concerne le interrogazioni, molte non sono state ancora evase nonostante le scadenze fissate dal regolamento. Peraltro, le interrogazioni esitate hanno avuto risposte, oltre che tardive, evasive ed insufficienti”, spiega Landi, portando ad esempio il recente caso dell’interrogazione sui costi e i tempi per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, iscritta all’ordine del giorno della seduta del 10 febbraio scorso.

Interrogazione “non discussa a causa dell’assenza causa malattia dell’assessore. La risposta scritta è giunta sette giorni, senza peraltro contenere i dati principali richiesti. Ripresentata per la seduta del 25 febbraio, nonostante la presenza dell’assessore, l’interrogazione non è stata discussa poiché l’assessore stesso ha affermato che la risposta sarebbe stata data dal presidente della Giunta regionale, non presente”.

Risposta che non è ancora arrivata al consigliere, ma è apparsa oggi in un articolo che riporta un incontro svoltosi ieri a Livorno.

“Sono espressione di un partito che si definisce democratico, ma nei fatti ignorano uno dei principi della democrazia. Non rispondono a una mia interrogazione - attacca Landi commentando un articolo sull’ospedale di Livorno apparso oggi - ma il tempo di organizzare iniziative e dare in pasto informazioni incomplete lo trovano. Evidentemente per la Giunta il Consiglio regionale è un intralcio”.