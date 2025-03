Lavori in piazza della Vittoria, discussioni e polemiche nell'assemblea pubblica a Santa Maria a Monte

Si preannunciano ancora un mese e mezzo o due di lavori a Santa Maria a Monte, per la riqualificazione della piazza della Vittoria e questo avrebbe causato non pochi malumori fra i cittadini presenti all'assemblea con la sindaco Manuela Del Grande. Polemiche anche sullo smottamento di via Costa. A darne conto è Il Tirreno di oggi. Durante l'assemblea pubblica, chiesta e ottenuta dai cittadini, il sindaco avrebbe annunciato che i lavori riprenderanno lunedì e che i cantieri attuali saranno completati entro un paio di mesi. Successivamente, inizieranno i lavori sull'incrocio centrale della piazza, divisi in due fasi per minimizzare l'impatto sulla viabilità.

La decisione di rimuovere i posti auto da Piazza Marconi avrebbe suscitato forti reazioni tra i cittadini, che hanno espresso preoccupazione per la mancanza di parcheggio. Il sindaco avrebbe difeso la scelta, affermando che è necessaria per riappropriarsi dello spazio e garantire il decoro della piazza. Alcuni cittadini avrebbero criticato la mancanza di dialogo preventivo e i ritardi nei lavori.

L'assemblea avrebbe visto anche un acceso dibattito sulla durata dei lavori, con timori che non vengano completati nei tempi previsti. L'ufficio tecnico ha spiegato i ritardi con la scoperta di reperti archeologici durante i lavori.

Infine, è stata discussa la possibile reintroduzione del pagamento dei parcheggi sulla piazza, sospeso durante la pandemia. La proposta del consigliere Francesco Petri di nominare alcuni portavoce dei cittadini per dialogare con l'amministrazione è stata respinta dal sindaco, che teme strumentalizzazioni politiche.