Liber Liberi: mostra di arte, di racconti, poesia e libertà

Sabato 15 marzo 2025 alle ore 17,30, nei suggestivi spazi della Fornace Pasquinucci, prende vita Liber Liberi, una mostra che coinvolge otto artisti affermati del panorama toscano e nazionale. L’esposizione invita a riflettere sul rapporto tra l’uomo contemporaneo e il mondo delle immagini e dei libri, tema più che mai attuale in un’era dominata dal digitale e dai social media.

Espongono: Sara Baldinotti, Raffaele De Rosa, Bruno Florio, Fabrizio Giorgi, Paolo Grigò, Giovanna Marino, Marina Romiti, Laura Venturi, a cura di Jacopo Suggi

In un’epoca in cui l’arte visiva e la lettura sono sempre più consumate superficialmente e velocemente, le opere in mostra – dipinti, sculture e installazioni – si propongono di riscoprire il valore profondo e liberatorio del libro, quale strumento di immaginazione, di poesia, ma anche di autodeterminazione e crescita personale. Liber Liberi nasce con la volontà di risvegliare uno sguardo critico sulle immagini e di invogliare il pubblico a riscoprire un approccio alla lettura lontano dalla logica del consumo veloce e disattento.

Le opere esplorano il valore della letteratura nelle sue molteplici declinazioni. Entrando nella mostra, il visitatore si trova immerso in un’immaginifica biblioteca, capace di abbracciare generi diversi: dalle fluttuanti e delicate poesie di Sara Baldinotti alle opere di Laura Venturi, che – come pagine di un diario – interpretano la lettura come forma di elevazione e difesa. Se Raffaele De Rosa trasforma il vissuto personale in una smagliante fiaba, Marina Romiti delinea una grande epica della storia dell’umanità e del suo rapporto con la parola scritta, mentre Giovanna Marino dà vita a un racconto di viaggio che si dipana tra memorie e speranze. Bruno Florio compone il suo dizionario universale, in cui ognuno può trovare la parola di cui ha bisogno; Paolo Grigò plasma l’avventura monumentale della scrittura e di tutti i medium che l’uomo ha inventato per raccontarsi; infine, Fabrizio Giorgi intesse una narrazione eroicomica della società. Un’occasione per immergersi in un percorso creativo che stimola l’immaginazione e invita a riscoprire il libro come una forma di resistenza culturale e di crescita personale, in una società che spesso preferisce l’immediatezza alla contemplazione.

Venerdì 21 Marzo ore 21,00 segnaliamo un evento nel contesto della mostra:

Parliamo d’arte: Colore

con il pittore Alessio Di Lernia

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e limite e sarà visitabile dal 15 al 29 marzo 2025

Orari di apertura: da giovedì a domenica, ore 17:00 - 19:00

Ingresso libero

info@fornacepasquinucci.it

Il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci invita gli amanti dell’arte visiva e della lettura a visitare la mostra.

Fonte: Ufficio Stampa