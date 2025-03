Lutto per la scomparsa di Claudio Baldi, volontario Fratres e musicista

Il gruppo Fratres di Fabbrica, Peccioli, piange la scomparsa di Claudio Baldi, volontario e appassionato di piano bar. Un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale, come si legge nel messaggio sulla pagina facebook dell'associazione che recita "In pochi mesi perdiamo un’altra persona sempre disponibile ad aiutare, dallo spirito allegro e dalla battuta pronta. Pensando a quante volte hai fatto cantare e ballare Fabbrica e tutti i paesi vicini forse riusciremo ad essere meno tristi. Basta che tu non ce lo chieda oggi, Claudio, perché salutarti è davvero difficile. Un pensiero affettuoso a Livia, Matteo, Marina, Monica e tutte le persone che ti sono vicine."

Un lutto che colpisce Peccioli e tutta l'alta Valdera, dove Baldi era ben conosciuto anche grazie alla sua attività musicale.

