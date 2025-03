Merci senza etichetta in italiano, sequestro dei NAS in un negozio

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Livorno hanno sequestrato merce potenzialmente pericolosa in un negozio di Pisa. L'intervento, avvenuto nel pomeriggio del 6 marzo, ha visto i militari del NAS segnalare all'autorità amministrativa il titolare di un esercizio commerciale per la vendita di oggetti privi di etichettatura in lingua italiana.

Nel mirino delle autorità sono finiti pipe da fumo, portasigarette e macchinette rollatrici, tutti privi delle necessarie indicazioni per il consumatore. La mancanza di informazioni riguardava la categoria merceologica, le precauzioni d'uso e la presenza di materiali potenzialmente dannosi per la salute.

Durante il controllo, sono state sequestrate 45 confezioni di questi prodotti, per un valore stimato di 500 euro. Oltre al sequestro, il titolare dell'esercizio commerciale è stato sanzionato con una multa di 1.032 euro. La sanzione è stata comminata a causa della violazione delle normative sulla vendita di prodotti non conformi. La mancanza di un'adeguata etichettatura rappresenta un rischio significativo per i consumatori. Senza le informazioni necessarie, è impossibile valutare correttamente la sicurezza e le modalità d'uso dei prodotti acquistati.

L'intervento del NAS sottolinea l'importanza dei controlli a tutela della salute pubblica e della conformità alle normative vigenti.

