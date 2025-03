Nuoto, esordienti del TNT pronti per il trofeo "Europa"

Esordienti 'A' e 'B' di scena, domenica 9 marzo, nella 18a edizione del trofeo interregionale 'Europa', classico evento allestito dal Team Nuoto Toscana - T.N.T. Empoli della nuova presidente Sonia Sireci, nella piscina comunale coperta di viale delle Olimpiadi.

Lungo le 6 corsie dell'impianto sportivo empolese, maschi e femmine di entrambe le categorie daranno vita a prove di sicuro interesse. Dalle 8.50, gli Esordienti 'B' si confronteranno sui 50 dorso, 100 misti, 50 rana, 50 stile, 50 farfalla, 200 stile, 100 dorso, 100 rana, 100 stile. A loro volta, dalle 15.20, gli Esordienti 'A' competeranno nei 100 misti, 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile, 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile, 200 misti, 400 stile, 4x50 misti, 4x50 stile, 4x100 stile, 4x100 misti.

Insieme ai portacolori locali, scenderanno in acqua atleti tesserati da quattordici club: Abc Pisa, Centro Sestri Levante - Genova, Certaldo, Circolo Lucca, Esseci Calenzano, Fratellanza Pontedera, Futura Prato, Genova My Sport, Hidron Campi Bisenzio, New Giano Subbiano/Capolona - Arezzo, Scandicci 1982, Sesto Fiorentino, Team Marche - Jesi, Viola Swim Firenze. Verranno premiati i migliori tre classificati in ogni gara per anno di nascita. Si aggiudicherà il trofeo 'Europa' la società che avrà totalizzato il punteggio più alto (sette punti al primo, cinque al secondo... uno al sesto) con riconoscimenti per le successive due in graduatoria.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio Stampa

