Trova un ordigno della Seconda guerra mondiale vicino casa ad Aulla

Una cittadina di Aulla ha ritrovato nei pressi della propria abitazione un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale. L'ordigno è stato rinvenuto in via Verpiana e sarebbe un proiettile di artiglieria, corroso dalle intemperie ma in buono stato di conservazione.

L'area è stata delimitata da carabinieri e polizia municipale e sono stato interdetti circolazione e transito nella zona. Le operazioni di bonifica, con il disinnesco dell'ordigno, sono previste per lunedì mattina alle 10