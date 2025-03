I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti oggi alle ore 15 nel comune di Reggello, in località Massanera, per soccorrere un uomo che durante un volo con il parapendio a causa di un atterraggio avvenuto in zona impervia, si è infortunato agli arti inferiori.

Sul posto è stato inviato anche l’elicottero sanitario della Regione Toscana, che giunto sul posto ha recuperato l’uomo e trasportato in ospedale.