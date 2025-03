Sciopero dei trasporti: oltre 100 treni regionali soppressi da ieri in Toscana. Da Empoli per Firenze cancellati due su tre

Sarebbero oltre 100 stando ai numeri di Muoversi in Toscana i treni regionali soppressi in Toscana dalle ore 20 circa di ieri sera. Un 8 marzo di scioperi nel settore dei trasporti e non solo dovuto alla protesta nazionale di alcuni sindacati autonomi iniziato alle 21 del 7 marzo e che proseguirà fino alle 21 di oggi.

Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, nella fascia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Consultando le informazioni online, i treni da Empoli verso Firenze di oggi che risultano cancellati sono circa il doppio di quelli effettuati (due su tre). Circa la metà invece quelli in direzione Pisa e Siena.

L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

SI ricorda che l'Usi-Cit, l'Unione sindacale italiana, ha proclamato anche uno sciopero generale del personale dei dipendenti del settore aereo, coinvolti per l'intera giornata. Lo stop nazionale arriva anche da Usb e Cub di tutte le categorie pubbliche e private, ad esclusione in tal caso invece dell'intero settore trasporti.

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

Notizie correlate