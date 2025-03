Skipper di Carrara trovato morto su yacht a Santo Domingo

Michele Palilla, 43enne di Marina di Carrara, è stato trovato senza vita in uno yacht a Santo Domingo. Secondo La Nazione e Il Tirreno, che hanno riportato la notizia, a scoprire il corpo di Palilla, che faceva lo skipper a bordo di navi private, sono stati gli altri membri dell'equipaggio, dopo che non si era presentato al turno di lavoro. L'uomo sarebbe stato trovato a terra, riverso sul pavimento. In base a una prima ricostruzione la causa della morte potrebbe essere un infarto, ma – riporta La Nazione – sarebbe comunque stata disposta l'autopsia. Palilla viveva a Carrara e lascia i genitori, la sorella, e una figlia di 15 anni.

