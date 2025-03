Buongiorno e buona festa della Donna! Auguri a Tutte NOI!

Vi lascio una ricetta dalla Danimarca, che potrete preparare con le amiche, per un aperitivo, un finger food, un antipasto.

Sono i sandwich aperti chiamati "Smørrebrød", costituiscono il pranzo danese della tradizione e possono essere variamente farciti. In questa ricetta sono di due tipi. I Danesi utilizzano pane di segale e se vi piace potete farlo voi in casa, vi lascio due ricette per il pane di segale: una la trovate in fondo alla pagina e la seconda a questo link ricette.giallozafferano.it/

Smørrebrød farciti

Ingredienti per 4 persone

8 fette di pane di segale

1 avocado maturo

100 gr di salmone selvaggio affumicato

2 uova

250 gr di formaggio fresco spalmabile

100 gr di prosciutto cotto arrosto

1 mazzetto di asparagi

Il succo di ½ lime

Olio extravergine di oliva

Semi di papavero

Sale e pepe

Preparazione

In un pentolino con acqua bollente cuocete le uova per 5 minuti, poi fatele raffreddare in una ciotola con ghiaccio per bloccare la cottura, tostate le fette di pane nel tostapane o in una padella antiaderente fino a doratura. Tagliate l’avocado a metà, rimuovete il nocciolo e sbucciate la polpa. Schiacciate con una forchetta in una ciotola, conditela con il succo di lime, sale e pepe. Scaldate un filo d’olio in una padella e soffriggetevi gli asparagi tagliati a tocchetti per circa 5 minuti, poi insaporiteli con sale e pepe. Componete le prime 4 fette: distribuite la crema di avocado sul pane e guarnite con metà uovo sodo e qualche fettina di salmone. Decorate con fettine di lime e semi di papavero. Distribuite sulle altre 4 fette il formaggio spalmabile e guarnite con il prosciutto e i tocchetti di asparagi, condite con un filo di olio e servite.

Ingredienti per il pane di Segale

275 gr farina di segale

125 gr farina 0

100 gr farina integrale

10 g sale

5 g lievito di birra fresco

280 ml acqua

Preparazione

Sciogliete il lievito in un pochino di acqua tiepida. Miscelate le farine in una ciotola capiente e appena il lievito avrà fatto una leggera schiuma aggiungetelo alle farine. Iniziate a impastare aggiungendo mano a mano l’acqua. Aggiungete il sale e terminate di impastare. Non c’è bisogno di impastare a lungo, l’alta percentuale di farina di segale e integrale non sviluppa molto glutine. Formate una palla e lasciatela lievitare in una ciotola coperta. In questa ricetta si utilizza poco lievito rispetto alla ricetta tradizionale. Il vostro impasto dovrà raddoppiare. A questo punto, fate velocemente una piega e disponetelo all’interno del contenitore in cui vorrete cuocerlo. Se volete fare una pagnotta tonda, chiudete la piega e disponete il pane sulla teglia, con un foglio di carta forno e lasciate lievitare per almeno un’ora. Trascorso il tempo della seconda lievitazione, cuocete in forno già caldo a 180° per 40 minuti. Lasciate raffreddare su una griglia.

