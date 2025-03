Spinelli in Regione nello staff di Giani, si occuperà di associazionismo, terzo settore e piani di sviluppo

Alessio Spinelli, ex sindaco di Fucecchio, ha iniziato da lunedì scorso un nuovo lavoro, grazie ad un incarico nel gabinetto del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A darne notizia è Il Tirreno di oggi. Spinelli, 54 anni, finito il suo mandato di sindaco nello scorso giugno era tornato a lavorare come funzionario del Comune di Santa Croce, del quale era dipendente. Ora l'aspettativa, per svolgere il suo incarico in Regione Toscana, dove lavorerà su temi come associazionismo, terzo settore e piani di sviluppo regionali, mettendo a frutto la sua esperienza decennale come sindaco.

L'incarico, retribuito e con scadenza legata al mandato di Giani, rappresenta un passo avanti nella carriera politico-amministrativa di Spinelli, che si è detto entusiasta della nuova sfida. Nonostante il nuovo ruolo, Spinelli non esclude un futuro ritorno alla politica attiva, dichiarandosi disponibile per le prossime elezioni regionali.

Il rapporto tra Spinelli e Giani è di lunga data, rafforzato dalle frequenti visite del presidente a Fucecchio. Nei prossimi mesi si deciderà se Spinelli sarà candidato alle regionali, proseguendo la sua ascesa politica