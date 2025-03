Stalking nei confronti della ex, arrestato 35enne a Montecatini Terme

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Montecatini Terme in con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata.

L'aggressione subita dalla ex è avvenuta in un'abitazione del centro di Montecatini dove la polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 Nue. All'arrivo degli agenti era presente solo la donna, ferita alle gambe e a un braccio e in forte stato di ansia e di choc. La donna, a cui l'aggressore avrebbe portato via anche il telefono e una collana d'oro, avrebbe poi indicato successivamente nel suo ex l'autore delle violenze.

Durante la denuncia avrebbe raccontato che nel corso della loro convivenza l'uomo era sempre stato aggressivo, molto geloso e con gravi problemi di dipendenza dall'alcool, motivi per i quali la donna aveva interrotto la relazione l'estate scorsa. Una rottura che però avrebbe aggravato le condotte del 35enne: per ore si sarebbe appartato sotto il suo appartamento, l'avrebbe seguita e minacciata anche sui social usando un falso account.

Proprio in considerazione di questo comportamento il tribunale di Pistoia a dicembre aveva disposto per l'uomo la misura cautelare in carcere che la polizia è riuscita a eseguire ora.

