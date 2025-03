Viabilità a Pozzale - Casenuove: le richieste di intervento del Centrodestra per Empoli

Il gruppo consiliare "Centrodestra per Empoli" ha presentato una mozione per il miglioramento e la modifica della viabilità nella frazione di Pozzale - Casenuove, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico locale. Il problema della viabilità nella zona rappresenta una criticità da tempo segnalata dai residenti, che ogni giorno devono affrontare disagi causati dalla congestione stradale e dalla carenza di infrastrutture adeguate.

Il capogruppo Andrea Poggianti e il vice-capogruppo Gabriele Chiavacci hanno sottolineato l’urgenza di risolvere i disagi causati dal traffico congestionato e dai parcheggi selvaggi, problematiche ormai strutturali che affliggono la zona. "Non si tratta di episodi isolati, ma di un problema sistemico che necessita di soluzioni concrete e tempestive, quale in prima battuta l’introduzione di un senso unico di marcia all’interno della frazione di Pozzale - Casenuove", ha dichiarato Poggianti. "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini, che lamentano non solo la difficoltà negli spostamenti quotidiani, ma anche la scarsa sicurezza per pedoni e ciclisti. È nostro dovere intervenire per migliorare la qualità della vita nella frazione di Pozzale - Casenuove."

"Le nostre proposte nascono dall’ascolto delle esigenze dei residenti, che da tempo lamentano condizioni di viabilità insostenibili. È necessario un piano organico per decongestionare il traffico e garantire maggiore sicurezza, soprattutto nei pressi delle scuole e delle principali arterie della zona", ha affermato Chiavacci. "I cittadini ci segnalano quotidianamente difficoltà a raggiungere i servizi essenziali a causa del traffico intenso e della mancanza di spazi adeguati per pedoni e ciclisti. La nostra mozione rappresenta una prima risposta concreta a queste esigenze."

Il gruppo consiliare chiede alla Giunta Comunale di Empoli di attivarsi tempestivamente per mettere in atto le misure proposte e di predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi entro la fine del mandato. Inoltre, Poggianti e Chiavacci sollecitano un confronto aperto con i residenti per monitorare costantemente l’efficacia delle soluzioni proposte e, se necessario, apportare eventuali correttivi.

"Non possiamo più rimandare. La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere una priorità", ha concluso Poggianti. "Ci auguriamo che questa mozione venga accolta positivamente dall’amministrazione e che si possa lavorare insieme per un futuro migliore per Pozzale - Casenuove."

Le proposte contenute nella mozione

La mozione prevede una serie di interventi mirati, tra cui:

• Istituzione del senso unico di marcia lungo Via Val d’Orme, tra la rotatoria di Via dei Cappuccini e l’intersezione con Via dell’Ormicello, per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la fluidità del traffico;

• Miglioramento della sicurezza stradale attraverso l’illuminazione dei passaggi pedonali e l’installazione di pensiline alle fermate degli autobus, per offrire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico più sicuro e confortevole;

• Dialogo con il trasporto pubblico locale (TPL) per l’adozione di autobus di dimensioni ridotte nelle strade più strette della frazione, in particolare nelle ore di punta e nei tratti in cui i mezzi più grandi creano difficoltà di manovra;

• Studio di fattibilità per l’allargamento di alcuni tratti viari critici, al fine di garantire una viabilità più fluida e sicura per automobilisti e residenti.

Fonte: Gruppo Consiliare "Centrodestra per Empoli"