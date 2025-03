ZTL e sanzioni agli ambulanti, il Pd attacca: "Errore dell’Amministrazione,

Alcuni ambulanti del mercato di Pistoia hanno contattato il consigliere comunale Lorenzo Boanini per segnalare un problema inaccettabile: si sono visti recapitare dei verbali per accessi non autorizzati in ZTL in giorni diversi dal mercoledì e dal sabato, tradizionali giornate di mercato.

Il paradosso è che le multe fanno riferimento al 24 dicembre, giorno in cui il mercato era stato anticipato proprio per evitare la sovrapposizione con il giorno di Natale. Un’ovvietà che, evidentemente, è sfuggita all’Amministrazione comunale.

“Da quanto mi riferiscono gli ambulanti – spiega Boanini – la Polizia municipale ha suggerito loro di presentare ricorso al Prefetto per ottenere l’annullamento delle sanzioni. Ma ci chiediamo: perché mai il Comune, di fronte a un errore così evidente, non interviene direttamente in autotutela per annullare i verbali? Perché scaricare ulteriori oneri e disagi sugli ambulanti, costringendoli a procedure burocratiche inutili e al rischio di un raddoppio della sanzione?”.

“Questo episodio – prosegue il consigliere – evidenzia ancora una volta un preoccupante pressapochismo da parte dell’Amministrazione. Non si può continuare a vessare lavoratori che, con fatica e dedizione, portano avanti la loro attività in un momento già complicato dal punto di vista economico. Ci auguriamo almeno che, per il 5 gennaio – giornata di recupero del mercato del 6 gennaio – il Comune abbia regolamentato correttamente gli accessi alla ZTL. E soprattutto chiediamo che situazioni simili non si ripetano più in futuro. L’amministrazione deve dimostrare più attenzione e rispetto nei confronti degli ambulanti, evitando errori tanto banali quanto dannosi”.

Fonte: Partito Democratico Pistoia - Ufficio Stampa

