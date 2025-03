Centinaia di persone in Alto Mugello per un rave in cava dismessa

Centinaia di giovani si sono radunati nella notte tra venerdì e sabato a Palazzuolo sul Senio, in località Badia di Susinana, per un rave organizzato in una cava dismessa. L'evento ha attirato l'attenzione degli abitanti, che hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia sono intervenuti e, da questa mattina, i partecipanti stanno lasciando l'area, alcuni spontaneamente, altri persuasi dagli agenti.

Il sindaco Marco Bottino ha spiegato che non ci sono stati problemi di ordine pubblico, ad eccezione di un malore tra i presenti, per il quale è stato necessario un intervento di soccorso sul posto. Tuttavia, la viabilità ha risentito dell’evento: diverse auto erano parcheggiate in zone pericolose per la circolazione, specialmente per i motociclisti, frequenti su quelle strade nei fine settimana. Per questo, alcune vetture sono state rimosse e sono state elevate contravvenzioni.

Le autorità avevano già bloccato l'accesso all’area nella mattina di sabato, ma molti partecipanti hanno comunque raggiunto la cava a piedi, attraversando zone boschive impervie e con un abbigliamento non adatto. Il sindaco ha espresso preoccupazione per la sicurezza di questi giovani e ha sottolineato che eventi del genere non saranno più tollerati, vista la necessità di un massiccio impiego di forze dell'ordine per gestire la situazione.

