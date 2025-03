Delitto di femminicidio, FdI Empoli: "Scelta di responsabilità politica, etica e morale"

Fratelli d’Italia Empoli accoglie con grande soddisfazione il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio come reato autonomo nel nostro ordinamento giuridico, unitamente a ulteriori misure per il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime, e lo fa proprio l’8 marzo in occasione della “Festa delle donne”.

Questo provvedimento, fortemente voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni, rappresenta una scelta di responsabilità politica, etica e morale, che conferma l'impegno concreto dell'esecutivo nella lotta contro questa inaccettabile piaga sociale.

L'introduzione del femminicidio come fattispecie autonoma risponde alla necessità di riconoscere la specificità e la gravità di questo crimine, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche culturale e sociale. Il provvedimento, frutto di un'attenta collaborazione tra i ministeri della Giustizia, dell’Interno, della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità e delle Riforme Istituzionali, prevede pene severe fino all’ergastolo per chi si macchia di questo reato, confermando la ferma volontà dello Stato di agire con determinazione contro ogni forma di violenza di genere.

Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli, ha espresso grande apprezzamento per questa svolta legislativa: “Il governo Meloni ha dimostrato, ancora una volta, di rispondere con azioni concrete ai problemi reali del Paese. Il riconoscimento giuridico del femminicidio non è solo un atto formale, ma un passo epocale che rafforza gli strumenti di contrasto alla violenza sulle donne e invia un messaggio chiaro: la politica non può sottrarsi al dovere di tutelare le vittime e punire con fermezza i colpevoli.”

Anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Empoli Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano hanno espresso il loro pieno sostegno al provvedimento.

Cosimo Carriero ha dichiarato: “L'azione del governo non si limita alla repressione del crimine, ma si estende alla prevenzione e alla protezione delle vittime. Nel 2024 sono stati effettuati 415 arresti in flagranza per violenza sulle donne e sono state attivate 339 'stanze rosa' per l’ascolto e il supporto delle vittime. Numeri che testimoniano un impegno costante e determinato.”

Francesca Peccianti ha sottolineato l'importanza di un cambiamento culturale profondo: “Il riconoscimento del femminicidio come reato autonomo ha un valore simbolico e pratico fondamentale. Questa riforma non solo rafforza il quadro normativo, ma contribuisce a modificare la mentalità collettiva, promuovendo una cultura del rispetto e della tutela delle donne. Tuttavia, il contrasto alla violenza di genere deve partire anche dai territori, dalle scuole, dalle istituzioni locali.”

Danilo Di Stefano ha posto l'accento sul sostegno alle vittime e sulle misure di prevenzione: “Punire i colpevoli è fondamentale, ma altrettanto cruciale è garantire alle donne vittime di violenza un reale supporto per ricostruire la propria vita. Il governo ha stanziato 8,5 milioni di euro per le università, destinati a sportelli antiviolenza e assistenza psicologica, dimostrando che la lotta contro la violenza di genere deve essere sistematica e strutturata.”

Come ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il disegno di legge sul femminicidio ha un profondo significato morale: “È un grande passo avanti nella nostra battaglia per una società più sicura e giusta, in cui nessuna donna debba più vivere nella paura”.

Fratelli d’Italia Empoli sostiene con forza questa iniziativa legislativa e ribadisce il proprio impegno per la sicurezza e la tutela delle donne anche a livello locale. La lotta alla violenza di genere non è solo una questione giuridica, ma una battaglia di civiltà che deve coinvolgere l’intera società.

