ESCLUSIVO - Intervista con don Armando Zappolini: il G8 di Genova, i presepi (parte 3 di 3)

La terza e ultima parte dell'intervista esclusiva a don Armando Zappolini è caratterizzata dal racconto degli scontri alla scuola Diaz e, in generale, di quanto avvenne al G8 di Genova 2001.

Un'altra parte dei racconti è invece incentrata sui presepi di don Zap, presepi non convenzionali con Gesù che una volta finisce nel cassonetto, un'altra diventa cacciabombardiere alla guida di un F35.

Presepi che hanno scatenato anche le ire di politici locali e nazionali, come Matteo Salvini. Presepi che hanno fatto discutere e che hanno messo in evidenza molte ipocrisie della società di questi giorni.

"Nel G8 - ha detto don Zap - secondo me è avvenuta una sconfitta epocale, non è stata solo un'infelice battaglia nella lotta per la giustizia è proprio una sconfitta, perché lì un sistema di mondo è stato è stato distrutto".

"Noi, in fondo, lì dicevamo dicevamo: non è giusto che poche persone al mondo vivano nella ricchezza sulla povertà di milioni e miliardi di persone".



