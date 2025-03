Il Liceo Il Pontormo a scuola di 'Esercizi di Democrazia'

Si è concluso con il 5° incontro il progetto "Esercizi di democrazia", promosso da Unicoop Firenze nel nostro istituto per promuovere la cittadinanza attiva all'interno della scuola.

Tre classi (4BS, 4DS e 4CL), facilitati dagli operatori e dalle operatrici di Meta e Sociolab, hanno partecipato al percorso per coprogettare, a partire dall'ascolto dei compagni e delle compagne, una soluzione per rendere la nostra scuola una comunità.

Una piccola esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole per sperimentare la responsabilità e il valore della partecipazione all'interno di un percorso sviluppato anche in altri istituti della regione con lo stesso obiettivo: sostenere momenti formativi, scambio di competenze e iniziative di promozione della comunità scolastica a partire dalle indicazioni e dall’attivazione dei ragazzi e delle ragazze. Quattro tappe di lavoro (esplorazione dei temi, ascolto dei bisogni, brainstorming delle soluzioni, coprogettazione dell'azione) che hanno portato i gruppi di lavoro delle tre classi al momento di disegnare e poi lanciare on line la campagna di crowdfunding, che verrà ospitata dalla piattaforma Eppela, e che servirà a finanziare l'intervento progettato.