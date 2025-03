Lupi S. Croce, Sassuolo sconfitto in rimonta

“Per aspera ad astra” è diventato il motto della stagione 2024-25 della Codyeco Lupi, la prima in serie B dopo tante stagioni di A2. Come a La Spezia, come a Saronno, come in altre occasioni, i biancorossi sono arrivati sull’orlo della debacle per poi trovare la forza e lo spirito per risalire e andare a vincere.

Nei primi due set le squadre si sono equivalse, poi nel terzo la Kerakoll ha aperto il gas con decisione e i padroni di casa hanno ceduto di schianto, costringendo Pagliai a una girandola di cambi per cercare di rimanere in partita. Sassuolo sembrava avere i tre punti in mano ma i biancorossi hanno offerto una inaspettata resistenza e, pur sotto 20-22 nella quarta frazione, hanno trovato i colpi per andare a giocarsela sprintando dal 23-23. Una volta usciti dall’inferno, raggiungere le stelle è stato un gioco da ragazzi. Gli ospiti hanno accusato vistosamente il colpo, moltiplicando gli errori, mentre i Lupi, spinti dal pubblico, hanno dimenticato errori e amnesie della prima parte di gara e si sono mostrati nella versione migliore. Cosa che ha portato ad un parziale bulgaro nel tie-break 15-6.

Da sottolineare che Pagliai ha trovato in panchina una risorsa importantissima, Matteini, autore di una buona prova e poi costretto a uscire per infortunio, e ha avuto buone risposte da Pahor, uscito dopo il primo set e poi protagonista assoluto della rimonta con tanto di firma sull'ultimo punto.

Mai andar via in anticipo da una partita della Codyeco di quest’anno. Mai postare una previsione sui social. Si rischia di perdersi il meglio e di far brutte figure. Il 3-2 tra S. Croce e Sassuolo, big-match di giornata, ha finito per favorire Camaiore, adesso al primo posto a braccetto con i biancorossi e la Kerakoll, subito dietro, ad una incollatura. Sarà un “balletto” destinato a durare ancora per molto tempo ma nella volata i Lupi avranno al loro fianco la Curva Parenti, che non ha mai smesso di cantare e sventolare i colori, anche nei momenti di maggiore difficoltà della squadra.

La cronaca del match di sabato. Codyeco in campo con il 6+1 titolare: Mignano-Da Prato in diagonale, Colli-Pahor schiacciatori di banda, Simoni e Caproni al centro, Bini libero. Risponde Dall’Olio per la Kerakoll con Giuriati e Luca Sartoretti sull’asse palleggiatore-opposto, Anceschi e Soli in posto quattro, Bombardi e Bertani centrali, Daolio e Luppi ad alternarsi nel ruolo di libero.

1set. Subito doppio ace per Mignano. La partenza dei Lupi è decisa, 5-2. Una grandissima azione con le due difese in fila di Bini e Pahor porta al muro di Mignano, poi un missile di Da Prato 11-8. La Kerakoll reagisce registrando servizio e muro: 12-12. Muro e attacco di Da Prato per il +2, poi time-out di Dall’Olio. Il set rimane in equilibrio ma la Codyeco cerca il break: una “pipe” di Colli riporta i biancorossi a +3. Con un attacco di Sartoretti e un muro Sassuolo si avvicina ancora e questa volta è Pagliai a scegliere il discrezionale. Al rientro Caproni passa in primo tempo. Codyeco tiene il vantaggio, sul 19-18 dentro Civinini ma la palla vola fuori. La Kerakoll in questo frangente sbaglia meno, Sartoretti ferma Colli e i Lupi vanno al time-out. Mignano ferma il pareggio con un ace, 21-21. Matteini avvicenda Pahor sotto rete. La Codyeco sale a +1 e arriva il secondo “tempo” tecnico per gli ospiti. Anceschi trova il 23-23 con un mani-fuori, Dall’Olio propone il doppio cambio. Ace di Sartoretti. Dentro ancora Pahor. Simoni agguanta il 24-24 in attacco, poi esce per Camarri. Caproni a muro guadagna il set-point. Pareggia ancora Sartoretti, poi Anceschi sfonda con la “pipe”. Sul 25-26 è Soli a metter giù la palla decisiva per gli ospiti.

2set. La Codyeco riparte con Matteini dentro per Pahor. Dopo un’interruzione per problemi al referto elettronico i Lupi tirano fuori un break con Colli e Matteini. Simoni in contrattacco segna l’8-4. Time-out Sassuolo. Gli ospiti non mollano un centimetro e con un muro di Sartoretti si riportano a contatto. Perfetta parità sul 13-13. Scatto Kerakoll con un doppio muro di Bertoni. I Lupi si rimettono in carreggiata con un attacco di Colli e un ace di Mignano. Gran palla di Matteini per il 19-18. La Codyeco guadagna margine, 21-18, secondo stop per Sassuolo. Adesso gli ospiti sbagliano qualcosa di più e i biancorossi possono rifiatare. Il 23-20 lo mette giù Caproni. Accorcia Sartoretti. Mignano e Simoni chiudono la strada a Odorici, poi Da Prato fa punto di prima intenzione. 1-1.

3set. Nella terza frazione partono meglio gli ospiti, avanti 2-6. La Kerakoll controlla il gioco lavorando bene al centro e sprecando quasi niente in attacco; la Codyeco fa fatica sulla prima palla del sideout e non riesce a riproporsi con la convinzione del set precedente. Il divario rimane importante. Un ace di Giuriati fa scappare Sassuolo sul 6-13. Pagliai ricorre ancora al time-out. Dentro Camarri per Mignano. Il set non svolta e Sassuolo continua a imperversare. Continuità in attacco e a muro, la squadra di Dall’Olio da una dimostrazione di forza. Entrano in campo Attuoni e Maletaj. Il gap rimane penalizzante e la Kerakoll chiude 13-25.

4set. La Codyeco riparte. Caproni va in primo tempo per il 2-1, Colli suona la carica con un gran diagonale, ma i Lupi faticano dai nove metri e Sassuolo ha gioco facile a guadagnare i side-out. Matteini va a segno per il 6-6. Gli ospiti difendono e sprecano pochissimo, Soli chiude un contrattacco prezioso per il 10-11. La Codyeco torna avanti con un muro di Matteini. Un altro muro di Simoni e poi dello stesso Matteini portano al break, 14-12. Kerakoll recupera spingendo al servizio e chiudendo una gran super con Anceschi. Sassuolo sfrutta un errore in attacco dei padroni di casa per riproporsi avanti, 17-18. Altro punto ospite, Pagliai ferma tutto. Pochi scambi ed è Sassuolo a andare al time-out. Intanto Matteini si ferma per crampi, torna dentro Pahor. La battuta di Colli finisce in rete, 19-21. Attacco a terra dello stesso schiacciatore, ma Sartoretti fa cambiopalla. Colli in “pipe”, ma arriva un altro errore al servizio. Time-out di Pagliai. Da Prato tiene vivi i Lupi, 22-23, poi ci pensa Mignano a mettere le mani su un contrattacco dopo una strepitosa difesa di Pahor. Altro muro di Caproni, set-point e logico discrezionale degli ospiti. Al rientro prende il muro anche Colli, 25-23 e tutti a tie-break.

5set. Si riparte con Pahor in sestetto. Da Prato mette giù il diagonale del 2-1. Un muro di Simoni vale il break. Colli per il 5-2 in un PalaParenti caldissimo. Time-out di Dall’Olio. Lupi scatenati, 7-2. L’8-2 è a firma Da Prato. La Codyeco non si ferma, un errore di Sartoretti vale il 10-3. Muro di Da Prato, 11-4, ace Civinini. La corsa arriva in fondo sul 13-5, contrasto vincente di Mignano per il match-point, chiude meritatamente Pahor.

