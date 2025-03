Mini-compattatore esce fuori strada, conducente resta incastrato nel mezzo

A Gello, nel comune di Pontedera, un veicolo mini-compattatore è uscito di strada questa mattina poco dopo le 7, terminando la corsa nel cortile di una proprietà privata. Nell'incidente è stata coinvolta anche una cassetta metallica contenente un contatore del gas. Il conducente, rimasto incastrato nel mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo all'ospedale Lotti. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Toscana Energia e i carabinieri per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Notizie correlate