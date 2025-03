Prova di forza per il Basket Castelfiorentino, il Gialloblu cede il passo alla capolista

Nella serata che ha voluto celebrare il mondo femminile della palla a spicchi castellana, prova di carattere per il Basket Castelfiorentino, che al PalaGilardetti ha frenato la corsa di una delle big: 56-48 il finale ai danni del Basket Femminile Porcari. Con la squadra Under 15 e le bambine del minibasket a sostenere le ragazze di Gianni Lazzeretti, ne è emersa una gara condotta sul filo dell’equilibrio per trenta minuti, fino al cambio di passo gialloblu nell’ultimo quarto che ha indirizzato la sfida.

Botta e risposta nella prima parte, con le squadre che procedono a braccetto senza riuscire a dare strappi decisi. A metà gara le ospiti mettono la testa avanti andando al riposo lungo sul 30-33, ma al rientro dagli spogliatoi le gialloblu, guidate da Bellantoni in attacco, restano incollate fino al -2 alla terza sirena (40-42). In una gara rimasta fino a questo momento senza un padrone, nell’ultimo quarto le castellane alzano l’intensità in difesa e trovano buone soluzioni in fase offensiva che spingono l’allungo locale, andando così a prendersi un’importante, quanto meritatissima, vittoria.

Prossimo impegno sabato 15 marzo alle 20 sul parquet della Baloncesto.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET FEMM. PORCARI 56-48

Tabellino: Bellantoni 22, Dani 3, Lucchesi 2, Caparrini 5, Baldinotti 4, Moustakalle 1, Calugi 7, Banchelli 3, De Felice, D’Ambrosio 2, Ancillotti 2, Bandinelli 5. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 21-20, 30-33 (9-13), 40-42 (10-9), 56-48 (16-6)

Arbitro: Valfrè di Massa.

Divisione Regionale 2

Al cospetto della prima della classe non è arrivata la svolta per il Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti ha ceduto il passo al Chiesina Basket per 58-76. In una gara che ha rispettato i pronostici fella vigilia i ragazzi di Dario Chiarugi, pur sempre di rincorsa, sono stati incollati fino a metà gara, salvo poi subire l’allungo ospite al rientro dalla sosta.

Chiesina prova a mettere le cose in chiaro fin dagli scambi iniziali, ma grazie ad un buon approccio i gialloblu restano in scia (12-17 al 10′). La corsa castellana prosegue nella seconda frazione, con i locali che ribattono prontamente ad ogni tentativo di fuga della capolista e a metà gara il tabellone segna 26-33. Si va all’intervallo con la gara ancora apertissima ma al rientro dagli spogliatoi gli ospiti iniziano a scavare il solco toccando la doppia cifra di vantaggio alla terza sirena (36-49). Così, in un ultimo quarto che vede gli attacchi ergersi a protagonisti, Chiesina amministra e il Gialloblu non può che rincorrere.

Prossimo impegno giovedì 13 marzo alle 21:30 sul parquet di Montale.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – CHIESINA BASKET 58-76

Tabellino: Damiani 11, Mugnaini 4, Talluri J. 2, Cetti 4, Fabrizzi 11, Pucci, Turini 10, Talluri T. 2, Zampacavallo 13, Iserani 1. All. Chiarugi.

Parziali: 12-17, 26-33 (14-16), 36-49 (10-16), 58-76 (22-27)

Arbitri: Sizzi di Prato, Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino