Semina il panico su due autobus minacciando passeggeri, poi aggredisce carabinieri: arrestato 25enne

Mercoledì 5 marzo, a Prato, un giovane italiano di 25 anni, in stato di alterazione psicofisica, ha seminato il panico su due autobus urbani minacciando e offendendo i passeggeri. Intervenuti su segnalazione del personale di linea, i Carabinieri lo hanno raggiunto in via Franchi, dove ha opposto resistenza e aggredito i militari, ferendoli. Anche in caserma ha mantenuto un comportamento violento, rendendo necessario l'intervento dei sanitari. Arrestato per resistenza e minaccia a pubblici ufficiali, l'arresto è stato convalidato il 7 marzo.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: