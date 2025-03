Minaccia di buttarsi dal ponte tra Empoli e Vinci, un carabiniere fuori servizio la salva

Una persona è stata salvata nel primo pomeriggio grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio sul ponte De Gasperi tra Empoli e Vinci. Poco dopo l'ora di pranzo una giovane ragazza ha manifestato l'intenzione di saltare dal ponte, e si era seduta con una gamba all’esterno della spalletta. Il carabinieri, transitando con la sua auto, ha visto la scena e grazie al suo intervento è riuscito ad evitare il peggio. La ragazza è stata quindi messa al sicuro e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

