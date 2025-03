Temporali forti nell'Empolese Valdelsa, allerta meteo con codice giallo

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti su tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa. L'allerta è valida dalla sera di domenica 9 marzo fino alla mattina di lunedì 10 marzo 2025.

Le previsioni indicano precipitazioni in arrivo dal pomeriggio di oggi, inizialmente sulla costa, con un progressivo estendersi al resto della regione nel corso della serata. Durante la notte, i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con possibilità di rovesci intensi. Dalla mattina di lunedì è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Si raccomanda alla popolazione di adottare le consuete precauzioni in caso di piogge abbondanti, evitando di sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette ad allagamenti e prestando attenzione alla viabilità. Per ulteriori informazioni e per approfondimenti sulle norme di comportamento da adottare in caso di allerta meteo, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Toscana al seguente link: https://bit.ly/2LEojzC.

L’evoluzione delle condizioni meteo sarà costantemente monitorata dagli enti preposti, con eventuali aggiornamenti in base alla situazione meteorologica.

Notizie correlate