Un pomeriggio di lettura e relax: l'Esergo Reading Party a Empoli

A Empoli un evento dedicato agli amanti della lettura. Sabato 15 marzo, dalle 15 alle 18, presso Il Campaccio in via Curtatone e Montanara 17, si terrà Esergo Reading Party. Un’iniziativa pensata per chi desidera immergersi nella lettura in un ambiente rilassato e senza distrazioni, accompagnato da un’atmosfera accogliente e un assortimento di dolci.

I posti disponibili sono limitati a un massimo di 30 partecipanti ed è necessaria la prenotazione. L’evento prevede un’accoglienza iniziale alle ore 15, durante la quale i partecipanti potranno prendere un caffè e scegliere un dolce prima di dedicarsi alla lettura. Alle 16 avrà inizio l’ora di lettura vera e propria, durante la quale sarà possibile leggere un libro portato da casa o sceglierne uno dal banchino fornito dalla Libreria Rinascita Empoli e curato da 'Quandostozitta'. Alle 17, terminata la sessione di lettura, seguirà un momento di conversazione informale e convivialità.

L’iniziativa si distingue per la sua formula innovativa, che punta a creare un’occasione di lettura condivisa senza obblighi o vincoli, offrendo ai partecipanti un contesto sereno e stimolante. Un’opportunità per riscoprire il piacere della lettura in un contesto collettivo, libero da distrazioni e pressioni esterne.

Per partecipare, è necessario inviare una richiesta di prenotazione all’indirizzo e-mail quandostozitta@gmail.com, specificando il numero di partecipanti e segnalando eventuali intolleranze alimentari. L’evento è aperto sia a chi desidera partecipare in compagnia sia a chi preferisce prendervi parte individualmente.

