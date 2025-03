A Prato la seconda tappa del tour per rendere più facile il digitale

Si è svolta stamani presso la Prismalab la seconda tappa del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

”Estendere le competenze digitali del maggior numero di cittadini – ha detto l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo - è l’obiettivo che stiamo perseguendo. E’ per questo che abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri, per il momento uno in ogni provincia della Toscana, con l’aiuto delle amministrazioni comunali e dei sindacati dei pensionati, che ringrazio per il loro appoggio. Ad oggi sono 170 i Punti Digitale Facile che abbiamo aperto in tutta la Toscana. E sono oltre 55.500 i cittadini facilitati attraverso la fornitura di oltre 66.000 servizi digitali, grazie ad una squadra composta da ben 564 facilitatori digitali. Quella di oggi è la seconda tappa di un percorso di ulteriore formazione che abbiamo intrapreso con convinzione”.

"Sono particolarmente orgogliosa – ha aggiunto l’assessora comunale all’innovazione, Benedetta Squittieri - di sottolineare l’impegno del nostro Comune nel promuovere la facilitazione digitale. Prato crede fermamente che l'accesso alle nuove tecnologie debba essere un diritto per tutti e per questo abbiamo aperto, con il sostegno della Regione Toscana, quattro punti digitale facile. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Cna Toscana Centro per aver contribuito con l’apertura di un ulteriore punto. Abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta della Regione Toscana e dei sindacati dei pensionati di organizzare questo evento, perché siamo convinti che oggi nessuno possa prescindere dall’uso del digitale. Ringrazio la Regione Toscana per il suo sostegno a rendere Prato una città sempre più inclusiva e tecnologicamente avanzata. Insieme, possiamo far sì che la comunicazione e l'accesso ai servizi siano un'esperienza facile e accessibile per tutti".

La Regione intende creare di una Rete tra i servizi di facilitazione digitale per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I prossimi appuntamenti del mese di marzo per imparare a servirsi del digitale sono in programma il 13 a Quarrata, il 18 a Volterra, il 21 a Sinalunga, il 26 a Castagneto Carducci, il 27 a Santa Fiora, il 28 ad Anghiari, il 31 a Montignoso e il 2 aprile a Castelnuovo Garfagnana.

Questa mattina a Prato si è parlato in particolare e si è spiegato il funzionamento dell’identità digitale, dello Spid, dei servizi digitali nella sanità regionale e in generale della diffusione e dell’utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come per la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l'affiancamento a casa e fuori da casa, la gestione dei farmaci.

A Prato sono attivi 5 Pdf presso il Laboratorio del tempo, l’Urp del Comune, il Punto giovani Europa e Prisma Lab.

Fonte: Regione Toscana

