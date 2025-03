Abc, come è andato il weekend del vivaio

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Gara tutta di rincorsa al PalaBetti per i ragazzi di Carlo Gozzi, che cadono 56-66 per mano di Valbisenzio. Le assenze da un lato, e una serata complicata dal punto di vista realizzativo dall’altra, spostano subito l’inerzia dalla parte degli ospiti che mettono la testa avanti e allungano nella prima parte andando al riposo lungo sul 28-39. Nella ripresa arriva il break che incanala la sfida (41-58 alla terza sirena), e non basta la reazione gialloblu nell’ultimo quarto per riaprire i giochi.

Prossimo impegno domenica 23 marzo alle 11:30 al PalaBetti contro la Sestese.

Abc Castelfiorentino – Cmb Valbisenzio 56-66

Tabellino: Barlabá 4, Bernardoni 2, Uci 2, Bici 9, Jelassi 7, Parilla 11, Macalindong 9, Altamore 2, Kamberaj 6, Fiorentini 4. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-19, 17-20, 13-19, 15-8

UNDER 17 GOLD

Prosegue la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, corsari a Donoratico per 73-92. Gara d’autorità quella dei gialloblu, che prendono in mano il controllo nella prima frazione per poi toccare la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (30-40). Al rientro dagli spogliatoi, a fronte dei tentativi locali di ricucire, l’Abc amministra il vantaggio (55-63 al 30′), per poi scavare letteralmente il solco in una quarta frazione a senso unico.

Prossimo impegno giovedì 20 marzo alle 20 al PalaGilardetti contro la Laurenziana.

Basket Donoratico – Abc Castelfiorentino 73-92

Tabellino: Garbetti 18, Costantini 22, Fedeli 22, Bini 5, Rosi 10, Bufalini 7, Zampacavallo 5, Baldi 3, Simoncini, Ciulli ne. All. Corbinelli. Ass. Guerriero.

Parziali: 11-16, 19-24, 25-23, 18-29

UNDER 15 GOLD

Inizia in salita la seconda fase di campionato dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, all’esordio sulla panchina castellana, che al PalaBetti cedono il passo ad Asciano, terza della classe, per 63-72. Dopo un approccio da dimenticare, con gli ospiti che scappano sul 9-21 alla prima sirena, nella seconda frazione i gialloblu iniziano a giocare e ricuciono lo strappo fino al -6 di metà gara (33-39). Al rientro Vaiano sposta di nuovo l’inerzia, con l’Abc che nell’ultimo quarto resta in scia senza però riuscire a mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno mercoledì 12 marzo alle 19:45 sul parquet del Pino Firenze.

Abc Castelfiorentino – Basket Asciano 63-72

Tabellino: Di Carlo 16, Pirrone 4, Barnini 4, Giovannoni 6, Profeti 5, Paniccià 10, Di Vilio 2, Pagliai 12, Bufalini 4, Capocchini, Capuana, Bertelli. All. Mazzuca.

Parziali: 9-21, 24-18, 13-20, 17-13

UNDER 14 GOLD

Tornano a vincere e convincere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che tra le mura di casa superano con ampio margine la Sancat: 75-37 il finale al PalaBetti. Con un Profeti da 30 a guidare l’attacco castellano, i gialloblu mettono le mani sulla partita fin dalla palla a due, allungando nel secondo quarto fino a toccare il 43-19 all’intervallo. Poi, nella ripresa, lo stoccata decisiva, con un nuovo break che alla terza sirena fa già partire i titoli di coda.

Prossimo impegno giovedì 13 marzo alle 18:15 sul campo della Mens Sana Basketball.

Abc Castelfiorentino – Sancat Basket 75-37

Tabellino: Profeti 30, Barbieri 6, Pirrone 15, Bertelli 10, Giovannoni 4, Gazzarrini 8, Scherillo 1, Faffi 1, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T. All. Corbinelli.

Parziali: 19-9, 24-10, 19-5, 13-13

UNDER 13 REGIONALE

Dopo tre successi consecutivi arriva il primo stop della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaGilardetti si arrendono ad Arezzo per 49-52. Contro la diretta inseguitrice, ne emerge come da pronostico una gara giocata sul filo dell’equilibrio per quaranta minuti. A decidere la sfida, infatti, sono i possessi finali, quando gli ospiti si mostrano più concreti e vanno a prendersi i due punti.

Prossimo impegno domenica 16 marzo alle 11:30 in casa del Cmb Arno.

Abc Castelfiorentino – Basket Aretina

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Sordi, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Vanni, Galli, Scarscelli, Costa, Cetti, Bargigli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Non arriva il secondo successo per le ragazze di Alberto Ciampolini, che cadono a Siena sponda Virtus per 48-20. Gara tutta in salita quella delle gialloblu, costrette ad inseguire fin dalla palla a due, tanto che a metà partita il tabellone scrive 29-14. Un divario che diviene abisso nella terza frazione, quando Siena piazza il break decisivo che scrive la fine già alla terza sirena.

Prossimo impegno domenica 16 marzo alle 11:30 sul campo del Pistoia Basket Junior.

Virtus Siena – Basket Castelfiorentino 48-20

Tabellino: Antognotti 5, Mancini 3, Jahelezi N. 7, Montanelli 1, Dainelli 2, Latini 2, Zenarti, Murati, Panzani, Jahelzi S., Xhemalaj, Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 11-6, 18-8, 11-2, 8-4

MINIBASKET

Un altro super weekend per il settore Minibasket, con tutti i gruppi gialloblu protagonisti di bellissime vittorie. Gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli hanno espugnato il parquet di Rignano sull’Arno, mentre gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, proprio su Rignano, hanno proseguito la cavalcata al PalaBetti. Successi casalinghi anche per Aquilotti Small 2015 e Scoiattoli Big 2016: gli Aquilotti di Roberto Allegra e Nicol Banchelli hanno superato la Baloncesto, mentre gli Scoiattoli di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà hanno avuto la meglio su Borgo San Lorenzo. Un sabato di festa, infine, per il neonato gruppo femminile guidato da Gianni Lazzeretti, Nicol Banchelli e Sara Bellantoni, che ha preso parte alla tappa fiorentina della manifestazione “We want to play” promossa dalla Fip.

Prossimi appuntamenti: