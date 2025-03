Auto a fuoco alle Cascine a Empoli

Auto a fuoco intorno alle ore 13 a Empoli, alle Cascine, in via Francesco de Sanctis, di fronte alla scuola elementare Carlo Rovini. Da quanto appreso il mezzo, a seguito di un guasto, si sarebbe incendiato qualche istante dopo essere stato messo in moto. A bordo c'era un anziano che è subito uscito dall'auto e si è messo in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. L'auto è andata completamente distrutta e nella zona si è alzato una colonna di fumo nero.

Notizie correlate