Lutto per la guardia di finanza: è scomparso il cane Geremy

La Guardia di Finanza di Firenze con enorme dispiacere e tristezza esprime il suo profondo dolore in seguito alla prematura scomparsa dell’amato collega a quattro zampe Geremy, un pastore tedesco che, nel corso degli anni, ha dato il suo prezioso contributo alla lotta al traffico delle sostanze stupefacenti permettendo di conseguire innumerevoli e importanti risultati. In 7 anni di servizio, grazie al suo infallibile fiuto, ha portato a segno circa 600 fermi e oltre 50 tra arresti e denunce a piede libero per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, per sequestri totali di circa 10kg di cocaina e oltre 15kg tra hashish e marijuana. Nel capoluogo fiorentino e in altre province della Toscana è stato protagonista anche di importanti operazioni di polizia giudiziaria a contrasto della criminalità organizzata e a favore della pubblica sicurezza. Geremy con il suo animo docile e fedele ha lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di stare al suo fianco. Con affetto e gratitudine le fiamme gialle di Firenze ti augurano un buon viaggio.

