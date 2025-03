Commemorazione deportati Vinci, le opposizioni insorgono: "Nessun invito, consiglieri non informati"

"Siamo profondamente dispiaciuti di non avere ricevuto un invito formale all'evento che ricordava i deportati di Vinci. L'amministrazione non si può ridurre a mettere un post sulla pagina del comune. Eventi del genere vanno organizzati con la massima attenzione e coinvolgendo tutte le forze politiche. È importante chiedere la partecipazione di tutti i consiglieri verso un tema che rimane nella coscienza collettiva di tutta la comunità come uno degli eventi più traumatici della storia. Nessun consigliere di opposizione era stato informato.

Maggioranza e opposizione non debbono trovare passerelle unilaterali in questi casi, ma unirsi nella condanna comune verso i cicli della storia che portarono a quelle catastrofi. Auspichiamo per il futuro un coinvolgimento maggiore nell'interesse della collettività. Le istituzioni debbono essere all'altezza del loro ruolo nella vita sociale del paese. Il comune non può essere gestito da una squadra di partito improvvisata ed approssimativa, ma deve essere gestito come previsto dalle nostre leggi per la dignità ed il decoro comune.

Speriamo che questa tanto decantata quanto costosa riorganizzazione degli uffici serva anche ad avere una comunicazione istituzionale più equa, efficiente e sobria.

Firmato

I consiglieri comunali di centro-destra del gruppo VinciAmo

Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Egidio Varrecchia e Manuela Mussetti

In Comune per Vinci Giuseppe Pandolfi

Notizie correlate