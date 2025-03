Costi bollette e gas, Stella (FI): "Regione istituisca fondo per famiglie e imprese"

"In un anno il costo gas è lievitato del 60% e quello dell'energia elettrica fa segnare +27%. Le bollette del gas, a partire da gennaio, sono di fatto raddoppiate. Molte famiglie, anche in Toscana, rischiano di andare sotto la soglia di povertà per questo motivo, non riuscendo a pagare aumenti così consistenti, oppure saranno costrette a scegliere se mangiare o riscaldarsi nei mesi invernali. Diverse imprese e aziende della nostra regione lanciano l'allarme, e paventano la riduzione dell'attività o addirittura la chiusura. La Regione deve intervenire urgentemente". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Chiediamo al Presidente Giani e alla sua Giunta di istituire un fondo per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette - spiega Stella -. Sono sempre più le persone che ci chiamano per segnalare costi delle bollette al di sopra delle loro possibilità. Quando prima pagavi 200 euro e poi ti ritrovi a pagare 400 euro o anche più, il budget familiare ne risente e costringe a fare tagli drammatici. Lo stesso vale per le imprese sul nostro territorio, che già devono fronteggiare la crisi. Giani tagli le spese improduttive e utilizzi i soldi generati dall'aumento dell'Irpef per aiutare imprenditori e famiglie toscane a superare questo momento drammatico".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate