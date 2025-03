Firenze, Comitato Oltrarno richiede un provvedimento di "ZTL NON STOP"

Il Comitato Oltrarno Futuro ha inviato, oggi, alla Sindaca ed alla Giunta comunale una richiesta formale, a fronte dei fenomeni di sosta irregolare abusiva e di sosta selvaggia che interessano l'area UNESCO e le zone immediatamente circostanti di emanare, a partire dal 1° aprile 2025 di un provvedimento di ZTL NON STOP, con porte telematiche attive dalle ore 6,30 alle ore 1,30 del giorno successivo, tutti i giorni tutto l'anno:

"Il Comitato Oltrarno Futuro chiede, contestualmente a quanto sopra, all'Amministrazione comunale di effettuare controlli particolarmente intensivi, attraverso l'utilizzo del dispositivo 'scout speed' in dotazione alle auto della polizia municipale, nella ZCS 1 circostante alla ZTL e nelle aree di ZTL ancora non protette da porte telematiche.

"Alle richieste avanzate e motivate ripetutamente negli anni passati sia da questo Comitato, che da altri Comitati di cittadinanza attiva presenti in Area UNESCO, volte a chiedere, formalmente, all'Amministrazione comunale di agire, secondo le sue competenze, in efficace ed efficiente contrasto alla diffusa, invadente, esorbitante trasgressione delle norme vigenti, che regolano (h24) la sosta sia nella Zona a Traffico Limitato (ZTL settori A,B,O, G,F) che nella immediatamente circostante ZCS 1 (Zona a Sosta Controllata) consistente nella SOSTA IRREGOLARE ABUSIVA, senza autorizzazione, nei posti sosta ivi riservati ai residenti e nella SOSTA SELVAGGIA, in ogni forma possibile ed immaginabile, tale da offrire e consentire (ormai, in misura minore o maggiore, tutti i giorni della settimana e dell'anno, soprattutto alla clientela dei locali del cosiddetto 'mangificio ed ai locali attrattori di movida, ma non solo) assai ampie possibilità di 'parcheggio facile' (irregolare, libero e anche gratuito), con conseguente e progressivo peggioramento (avvenuto senza tutela alcuna) di aspetti essenziali di vivibilità dell'ambiente e di qualità della vita per la residenza, a favorire aggressivi processi di gentrificazione e venezianizzazione della 'città storica' ed anche di zone negli immediati dintorni, rinnova, formalmente, all'Amministrazione comunale la richiesta di provvedere:

- Per quanto concerne la ZTL (settori A,B,O,G,F), ad emanare, con validità a partire dal 1° aprile 2025, un provvedimento di ZTL NON STOP con porte telematiche 'attive' tutti i giorni tutto o l'anno (e si sottolinea: senza alcuna ''finestra'') dalle ore 6,30 alle ore 1,30 del giorno successivo;

- Per quanto attiene la ZCS 1 circostante (non essendone possibile la protezione attraverso porte telematiche) e quindi anche per quanto attiene alcune aree in ZTL attualmente ancora prive di porte telematiche a protezione, a disporvi 'di routine', continuativamente e sistematicamente (ogni giorno con particolare prevalenza, intensità e ripetibilità in orari serali/notturni), ripetuti passaggi di auto della polizia municipale, dotate del dispositivo 'scout speed', a rilevare trasgressioni alla sosta ed elevare relative sanzioni per una efficace deterrenza".

Fonte: Comitato Oltrarno