Furto in chiesa a Firenze, ruba 10 euro e scappa

Furto a Firenze nella chiesa di Santa Lucia sul Prato nei pressi di via Palazzuolo. Da quanto si legge in una nota della Diocesi, nel primo pomeriggio di ieri un uomo di mezza età è riuscito a entrare nell’edificio, chiuso in quel momento, passando attraverso un ingresso vicino alla canonica. Una volta dentro, ha preso una delle due cassette per le offerte, l'ha portata nel cortile interno e l'ha scassinata, trovando solo 10 euro.

Non soddisfatto, il malvivente si è diretto verso la sacrestia, dove ha rovistato tra cassetti e armadi senza trovare altro di valore, per poi dileguarsi. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza interne alla chiesa.

Il parroco, allarmato dall'accaduto, ha subito contattato il 112 e presentato denuncia ai carabinieri, che sono intervenuti per esaminare i filmati. Sebbene il bottino sia stato esiguo, il sacerdote ha espresso preoccupazione per la facilità con cui l'uomo ha agito, senza timore, in pieno giorno. Ha inoltre sottolineato come la zona continui a essere afflitta da episodi di microcriminalità, furti e atti vandalici, aggravando una situazione già difficile.