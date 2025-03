Giulia il "non so che": Learco Nencetti racconta il suo innamoramento non dichiarato

Learco Nencetti, sindacalista e dipendente del Ministero dei Beni culturali, noto per le sue battaglie come coordinatore di Confsal Unsa Beni culturali della Toscana, esplora il tema dell'innamoramento non dichiarato nel suo libretto "Giulia, il non so che... perbacco mi sono innamorato di nuovo". L’opera raccoglie pensieri e riflessioni sull’amore, ispirati a Giulia, una donna di 20 anni più giovane, che gli fa riscoprire l’emozione di sentirsi vivo.

Pur non essendo un’autobiografia, il testo ripercorre le fasi dell'innamoramento: dal colpo di fulmine alla riflessione, fino alla possibile dichiarazione. Disponibile in diverse biblioteche di Firenze, il libro rappresenta per Nencetti un coronamento della sua carriera, prima del pensionamento il 1° aprile, e mostra un lato più sentimentale della sua personalità, oltre al suo impegno sindacale.

