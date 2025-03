Greve in Chianti promuove la sicurezza dei ciclisti: installati cartelli 'salva ciclisti'

Su alcune strade di Greve in Chianti sono stati installati dei cartelli che indicano di fare attenzione e invitano a mantenere la distanza di un metro e mezzo per tutelare l'incolumità dei ciclisti. Sono i pannelli che il Comune di Greve in Chianti ha posizionato in alcune delle strade più frequentate da chi ama coltivare la passione per la due ruote con l’obiettivo di ricordare a tutti coloro che sono alla guida di distanziarsi adeguatamente dalle biciclette in caso di sorpasso.

“L'intervento nasce dalla necessità di realizzare una specifica campagna di sensibilizzazione – dichiara l’amministrazione comunale - che mira a promuovere la sicurezza stradale in favore dei ciclisti e delle cicliste che si riversano nelle strade del Chianti, tra le più transitate d’Italia in tutti i periodi dell'anno. Un segnale concreto orientato a diffondere la cultura del rispetto nei confronti dei ciclisti per tutelare la vita degli sportivi e dei viaggiatori sulla due ruote. Al tempo stesso rivolgiamo ai ciclisti un invito a viaggiare sempre con prudenza e nel rispetto del codice della Strada”.

Strade bianche e di campagna, viabilità che attraversano centri abitati e borghi storici: i percorsi che si snodano in questo prestigioso polmone verde della Toscana sono tra i più ambiti dai viaggiatori in bicicletta e dagli atleti che si dedicano alla pratica di questo sport e che partecipano alle manifestazioni sportive, competitive e non competitive, come la Chianti Down Country, l’evento giunto alla quarta edizione, che si terrà a Greve il 18 maggio 2025.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio Stampa

