Una panchina a Greve per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare

Combattere i disturbi del comportamento alimentare si può. Anche con una campagna di sensibilizzazione e informazione estesa ai più giovani, alle famiglie, alla comunità del Chianti. Nel Comune di Greve in Chianti l’azione comunicativa che ruota intorno alla complessità di questa tematica, che riguarda non solo chi ne soffre ma anche le famiglie dei malati, si è tradotta nella realizzazione simbolica di una panchina lilla, collocata in piazza Terra madre, dipinta dal gruppo della Consulta dei Giovani di Greve in Chianti “Chianti senza limiti”. L’amministrazione comunale ha accolto difatti la proposta dell’associazione “Conversando”, presieduta da Donatella Naddi, con l’obiettivo di celebrare la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, mirata alla sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione.

Grazie alla collaborazione della Consulta dei Giovani il Comune ha ‘vestito’ di nuovi significati e messaggi una panchina situata nel cuore del capoluogo, vicino alla biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini”. Insieme alla Consulta e ad alcuni rappresentanti dell’associazione, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani e l’assessora alle politiche sociale Ilary Scarpelli presenteranno alla cittadinanza sabato 15 marzo a partire dalle ore 10.30 la panchina-testimonianza color lilla con l’intento di accendere i riflettori su alcune delle problematiche più diffuse, quali l’anoressia e la bulimia, legate ad un difficile rapporto con il cibo, riflesso di un profondo disagio e di una grave fragilità psicologica. L’inaugurazione della panchina, prevista alle ore 11.30, realizzata in collaborazione con la Consulta dei Giovani, sarà preceduta da un’occasione di approfondimento con gli interventi dello psichiatra e psicoterapeuta Gabriele Giuranno e della dietista Barbara Paladini. Saranno presenti inoltre Donatella Naddi e Silverio Spitaleri, rispettivamente presidente e presidente onorario dell’associazione Conversando Odv. “Invito tutta la comunità, e i giovani soprattutto, a prendere parte all’evento in biblioteca, – commenta l’assessora Scarpelli – un incontro utile aperto alle richieste di informazione del pubblico per acquisire elementi e conoscere le diverse sfaccettature del tema direttamente dal personale sanitario che opera nella struttura di riferimento del nostro territorio”.

"Chiedere aiuto è il primo passo verso la guarigione, - dichiara la presidente dell’associazione “Conversando” Donatella Naddi: non è una debolezza, è una forza e permette di supportare concretamente le persone bisognose”.

Nata venti anni fa, l’associazione Conversando Odv è stata fondata da genitori con figli che hanno avuto questo problema. L’attività dell’associazione, di carattere sociale, solidale e culturale, emerge da un impegno civico dei componenti volontari volto ad offrire sostegno alle famiglie attraverso incontri quindicinali, convegni, attività educative e informative nelle scuole, e l’attivazione del punto di ascolto per accogliere e avviare un dialogo con i genitori nella struttura ospedaliera di Careggi. Le panchine lilla realizzate dall’associazione nell’area metropolitana di Firenze sono complessivamente una quindicina. Un ringraziamento speciale alla Consulta dei Giovani per la collaborazione mostrata.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa