Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato, coda in direzione Livorno

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li, tra Empoli ovest e San Miniato in direzione Livorno. Più mezzi sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto poco prima dell'uscita di San Miniato intorno alle 8.45. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi inviati dal 118 con più ambulanze, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio gestione e manutenzione della superstrada.

Segnalato traffico bloccato da Empoli in direzione Livorno. In particolare il portale regionale Muoversi in Toscana comunica 3 km di coda tra Empoli ovest e San Miniato.

Aggiornamento delle 9.50, salgono a 7 i km di coda tra le due uscite.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

