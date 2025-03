Incidente sul lavoro a Poggibonsi, ferito 46enne

Un 46enne è statoportato d'urgenza in ospedale a Siena dopo un incidente sul lavoro a Poggibonsi. I motivi del sinistro sono ancora da chiarire, si sa che l'uomo era al lavoro in via Leopardi (periferia ovest di Poggibonsi) quando è rimasto ferito. L'ambulanza lo ha portato in codice rosso alle Scotte.

Sul posto verso le 9 sono intervenute l’automedica di Poggibonsi e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Attivati anche Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).