La Guardia di Finanza di Firenze in lutto, muore il collega a quattro zampe 'Geremy'

La Guardia di Finanza di Firenze esprime profondo dolore per la scomparsa di Geremy, un pastore tedesco che per sette anni ha servito con dedizione nella lotta al traffico di droga. Grazie al suo fiuto infallibile, ha contribuito a circa 600 fermi e oltre 50 tra arresti e denunce, portando al sequestro di circa 10 kg di cocaina e più di 15 kg tra hashish e marijuana.

Geremy è stato protagonista di numerose operazioni di polizia giudiziaria a Firenze e in altre province toscane, contribuendo al contrasto della criminalità organizzata e alla sicurezza pubblica. Oltre alle sue straordinarie capacità operative, era noto per il suo animo docile e fedele, lasciando un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lui.

Con immensa gratitudine, le Fiamme Gialle di Firenze gli rivolgono un ultimo saluto: Buon viaggio, Geremy.

