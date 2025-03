Montelupo: tariffe della mensa abbattute del 9% fino alla fine dell’anno scolastico

Mangiare biologico fa bene e rende pure! Da anni il Comune di Montelupo Fiorentino ha scelto di utilizzare prodotti biologici e di filiera corta per la propria mensa che serve tutte le scuole pubbliche e paritarie per un totale di oltre 200.000 pasti in un anno.

In virtù di questa scelta il Comune di Montelupo Fiorentino ha partecipato al bando “Mense Biologiche annualità 2022” per accedere al Fondo istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo.

È di questi giorni l’esito positivo del bando per Montelupo Fiorentino grazie al quale sono arrivati oltre 30.000 € di finanziamento.

Di queste più di 25.000 saranno usate per abbattere le tariffe della mensa del 9% dal 24 febbraio 2025 e fino alla fine dell’anno scolastico 2024/2025 e dell’anno educativo 2024/2025.

L’abbattimento, proporzionale in base alla cifra pagata da ciascun genitore, riguardano:

mensa scolastica della scuola primaria pubblica Baccio da Montelupo;

mensa scolastica della scuola primaria pubblica Margherita Hack;

mensa scolastica della scuola primaria privata paritaria Suor Luisa Martelli;

scuola dell’infanzia pubblica Torre;

scuola dell’infanzia pubblica Rodari;

scuola dell’infanzia privata paritaria Maria Bambina;

nido d’infanzia pubblico Madamadorè;

nido d’infanzia privato accreditato Fate e Folletti.

Inoltre, come previsto dal bando, una quota parte delle risorse è dedicata alla promozione e informazione relativa alle mense biologiche attraverso laboratori di educazione alimentare.

Sono partiti in questi giorni i laboratori condotti dalla nutrizionista Susanna Agnello e dedicati a far sperimentare ai ragazzi cibi biologici e sapori non abituali, al fine di integrare il più possibile verdura e alimenti biologici nella propria dieta.

Tali laboratori si aggiungono alle attività di educazione alla corretta alimentazione che danni vengono organizzate dal comune assieme alla direzione didattica, fra queste un’esperienza ormai consolidata e apprezzata è la “Colazione a scuola”.

Molti bambini purtroppo saltano questo pasto con un effetto a catena deleterio sulla corretta alimentazione. Le colazioni a scuola vogliono valorizzare questo momento e proporre anche soluzioni gustose e sane.

Certo in questo processo è essenziale il ruolo delle famiglie.

Per questa ragione nel mese di maggio al MMAB sarà organizzato anche un momento dedicato ai genitori che focalizzerà l’attenzione sull’alimentazione dei più piccoli e in particolare sull’utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta.

«L’amministrazione comunale lavora da anni per trasformare il momento del pasto a scuola in un’esperienza educativa, favorendo la scoperta di nuovi sapori e promuovendo scelte alimentari consapevoli. Il coinvolgimento delle famiglie è un elemento centrale di questo percorso. Abbiamo investito nella qualità delle materie prime, privilegiando prodotti biologici e a filiera corta, una scelta riconosciuta anche dal Ministero delle Politiche Agricole, che ci ha consentito di ridurre i costi della mensa del 9% e di rafforzare le attività di educazione alimentare per i più piccoli», afferma l’assessora alla scuola Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino