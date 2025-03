Montespertoli 2025: un anno di eventi, cultura e tradizione

"Il calendario unico offre una panoramica completa della ricca programmazione di eventi che animeranno Montespertoli nel 2025, mettendo in evidenza la vivacità culturale e sociale del nostro territorio. Sebbene possano esserci aggiornamenti o variazioni nel corso dell'anno, invitiamo tutti i cittadini a consultarlo regolarmente per non perdere nessuna occasione di partecipazione. Montespertoli vanta un tessuto associativo dinamico e appassionato, con realtà locali che si impegnano costantemente per offrire iniziative di valore alla comunità. Questo spirito di collaborazione e condivisione è un elemento di grande orgoglio per il nostro paese.”, dichiara l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

La presentazione grafica del calendario unico consente di mettere in rilievo tutte le iniziative che di volta in volta si svolgeranno nel territorio, contribuendo a fornire una visione d’insieme chiara e puntuale.

È possibile scoprire il calendario sul sito del Comune di Montespertoli, oppure sul sito www.visitmontespertoli.it. In home page, scorrendo la pagina, si trova un bottone "SCARICA IL CALENDARIO EVENTI". Sarà così possibile scaricare una versione in pdf (nelle prossime ore sarà disponibile). Altrimenti, dal bottone "TUTTI GLI EVENTI" si accederà al calendario con gli eventi direttamente inseriti in agenda. Quest'anno, durante la primavera e l'estate, sarà possibile trovare copie cartacee presso l'ufficio turistico di Montespertoli.

Quest'anno, la copertina del calendario è dedicata alle cornici panoramiche "I love Montespertoli", installate lo scorso anno in otto punti strategici del territorio per valorizzare la bellezza del paesaggio locale. La fotografia presente è state realizzate da Stefano Vignozzi, fotografo locale che ha saputo catturare l'essenza e la magia dei nostri panorami.

Le cornici panoramiche sono posizionate in luoghi suggestivi come il Centro Storico in via Trieste, il Centro per la cultura del vino "I Lecci", via Lucardese, via Castiglioni, Villa Frescobaldi, via Polvereto, il giardino Vittorio Formentano a San Quirico, via Tresanti a Chinigiano, via Volterrana Sud.

Invitiamo tutti a partecipare agli eventi in programma e a condividere le proprie esperienze utilizzando le cornici panoramiche "I love Montespertoli", contribuendo così a diffondere la bellezza e la cultura del nostro territorio.