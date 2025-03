Musici e sbandieratori da tutta Italia, è festa a Cerreto Guidi

Il Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi ha ospitato un appuntamento diventato ormai tradizionale come il Torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” Musici e Sbandieratori.

Numerosi i partecipanti giunti da diverse parti d’Italia. In particolare 6 i gruppi che per l’intera giornata si sono cimentati nelle gare giovanili ed assoluti. Si tratta di: Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Megliadino San Vitale (Padova); Alfieri del Cardinal Borghese (Artena); San Paolo (Ferrara); Castelfranco di Sotto e Le Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi).

La manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è stata organizzata dall’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori. Si tratta di una delle competizioni più apprezzate e seguite, a conferma della storica tradizione di Cerreto Guidi in questo settore che si lega a doppio filo al Palio del Cerro in vita da oltre 50 anni.

Il Sindaco Simona Rossetti intervenendo alla cerimonia di premiazione, ha ringraziato la Contrada di Porta Caracosta per l’impegno costante nell’organizzare questa manifestazione, accogliendo molti gruppi di musici e di sbandieratori. Il Sindaco ha inoltre invitato i gruppi a tornare in occasione delle altre manifestazioni storiche promosse a Cerreto Guidi.

Lunga la lista delle categorie premiate, dagli esordienti ai Giovanissimi, dagli Under 15 fino agli Assoluti. La coppa finale per la combinata che tiene conto dei risultati complessivi delle varie specialità, è stata vinta da Megliadino San Vitale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa