Operaio cade da muletto, secondo incidente sul lavoro in un giorno nel Senese

Secondo incidente sul lavoro in un giorno nel Senese. A Monteroni d'Arbia, un operaio di 29 anni è caduto dal muletto che stava manovrando, riportando un politrauma. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasportato all’ospedale Santa Maria alle Scotte. L'allarme è stato dato dai colleghi e sono in corso accertamenti sulle cause. In mattinata, a Poggibonsi, un altro lavoratore di 46 anni era rimasto gravemente ferito cadendo in un cassone per lo smaltimento dei rifiuti.

