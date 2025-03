Presentato il progetto di educazione finanziaria di Uip e Camera di Commercio

Unione Industriale Pisana, in collaborazione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, la Filiale di Livorno della Banca d’Italia e Università di Pisa presenta la seconda edizione di Edufin, il progetto di Educazione Finanziaria e Nuove Tecnologie rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori per promuovere la cultura della buona gestione del danaro.

Attraverso lezioni, seminari, momenti formativi e incontri con imprenditori ed esperti, gli studenti potranno familiarizzare con i temi della finanza, conoscere gli strumenti di pagamento, le nuove tecnologie, i rischi nella gestione degli strumenti finanziari. Tra conferme e nuove adesioni, gli istituti che parteciperanno a Edufin 2025 sono: Istituto Galilei-Pacinotti, Liceo Giosué Carducci, Liceo Scientifico Linguistico Filippo Buonarroti, Istituto Pesenti, Istituto Arcivescovile Santa Caterina, Liceo Scientifico Ulisse Dini.

Sulla scia del successo della edizione 2024, la seconda edizione di Edufin presenta importanti novità che sono il frutto di una analisi dei risultati e di una indagine di valutazione effettuata a conclusione del primo ciclo. Alto risulta difatti il gradimento tra gli studenti che hanno manifestato curiosità e interesse sui temi della gestione quotidiana del danaro. Se tra gli elementi considerati critici si segnalano ad esempio la non conoscenza della differenza tra un mutuo e un finanziamento, o tra una carta di credito e una carta di debito, si è rilevata crescente curiosità verso la moneta virtuale.

L’indagine di valutazione a conclusione della prima edizione ha quindi permesso di sviluppare Edufin 2025 sulla base delle esigenze e delle competenze degli studenti, in relazione agli indirizzi delle scuole partecipanti, accrescendo inoltre la partecipazione attiva alle lezioni e ai momenti di laboratorio e verifica.

Anche in questo rinnovato percorso gli studenti saranno guidati da formatori esperti e potranno confrontarsi con imprenditori e manager assieme ai quali impareranno a redigere un business plan aziendale: Eva Fabiani, Money Mentor, che attraverso spunti pratici e concreti di gestione del denaro e degli strumenti di pagamento più comuni, fornirà agli studenti basi di educazione finanziaria, Mariarita Pierotti, docente di Business Management del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Paolo Matteini, executive General manager di Lapi Group Spa, e Francesco Sarti, CFO Pharmanutra Spa, esperti di business plan.

La filiale di Livorno della Banca d’Italia contribuisce al progetto con un momento formativo per studenti: l’intervento è programmato per venerdì 14 marzo nell’Auditorium dell’Unione Industriale Pisana (possibile anche la partecipazione da remoto). Nell’approssimarsi della Global Money Week (dal 17 al 23 marzo 2025), l’incontro offrirà agli studenti ed insegnanti la possibilità di affrontare con i ragazzi temi economici e finanziari.

Alla presentazione della seconda edizione sono intervenuti Andrea Madonna, presidente Unione Industriale Pisana, Patrizia Alma Pacini, vicepresidente Unione Industriale Pisana, Walter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Corrado Priami, Dipartimento Informatica Università di Pisa, Massimiliano Valtriani, azienda Formanova, e i docenti Valeria Sturniolo e Cecilia Mazzei, Istituto Tecnico Economico Pacinotti, Francesca Mancini, Liceo Carducci, Jole Jannuzzi, Liceo Dini, Lorenzo Guerriero, Liceo Buonarroti, Matteo Paolicchi, Istituto Arcivescovile Santa Caterina.

“Siamo orgogliosi che anche in questa seconda edizione di Edufin si ripeta la felice collaborazione con Camera di Commercio, Banca d’Italia e Università di Pisa e che gli istituti superiori abbiano confermato, con la loro adesione, il valore di questa iniziativa. Saper gestire una spesa importante o un investimento, sono due esempi di ciò che nella vita ci troviamo a dover comprendere per poterli governare e controllare – commenta Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana -. La conoscenza di nozioni di educazione finanziaria saranno sempre più fondamentali per i giovani nella la società di oggi e del futuro. L’argomento è difatti sempre più attuale e la rilevanza dell’educazione finanziaria si estende oggi in un contesto internazionale assai complesso”.

“Secondo noi – prosegue Madonna - l’educazione finanziaria deve trovare uno spazio adeguato nella scuola italiana per poi proseguire lungo tutto l’arco della vita; questa materia è importante perché consente di acquisire le conoscenze di base da mettere in pratica nel gestire il denaro in modo efficace, aiuta ad avere una maggiore consapevolezza ed anche a non cadere nelle facili trappole sempre, purtroppo, più frequenti”.

"L’educazione finanziaria – dichiara Walter Tamburini, presidente della Camera di Commmercio Toscana Nord-Ovest - è una competenza fondamentale per i giovani, perché consente loro di affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e autonomia. Grazie alla sinergia tra istituzioni, università, imprese e scuole, questo progetto fornisce una formazione di qualità, basata su esperienze dirette e approfondimenti concreti. Come Camera di Commercio, crediamo fortemente nel valore della formazione come leva di sviluppo per il territorio e continueremo a sostenere progetti che aiutano i giovani a costruire un futuro più consapevole".

Fonte: Ufficio stampa

