Reagisce ad un controllo con violenza e minacce ai carabinieri, arrestato 27enne

La sera del 9 marzo 2025, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa, i Carabinieri di Migliarino Pisano hanno arrestato un 27enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un DACUR-p (divieto di accesso alle aree urbane).

Durante un controllo, l’uomo ha reagito con violenza e minacce, cercando di sottrarsi all’identificazione. È stato necessario l’intervento della Sezione Radiomobile per bloccarlo e arrestarlo.

L’episodio evidenzia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle zone sensibili e l’efficacia di misure come il DACUR-p. Il soggetto è stato trattenuto in camera di sicurezza e, dopo il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana.