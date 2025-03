Il reality 'Casa a prima vista' gira a Lucca

Lucca ancora una volta sotto i riflettori grazie al celebre reality show “Casa a prima vista”, uno dei programmi televisivi più seguiti del momento, trasmesso in prima serata sul canale Real Time. Da oggi, lunedì 10 marzo, la troupe è infatti ufficialmente al lavoro per realizzare tre puntate interamente ambientate sul territorio, portando così le peculiarità della città e dei suoi dintorni nelle case di milioni di spettatori in tutta Italia.

L’ufficio turismo del Comune di Lucca seguirà e supporterà la produzione durante tutte le fasi delle riprese, offrendo assistenza logistica e organizzativa. La scelta di Lucca come location per il programma rappresenta quindi una nuova ed importante occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Il format del reality show, già amatissimo dal pubblico, vede tre agenti immobiliari sfidarsi per trovare la casa ideale per i clienti, persone realmente interessate all’acquisto di una proprietà sul nostro territorio. Le puntate mostreranno non solo le abitazioni selezionate, ma anche scorci suggestivi della città e delle sue bellezze, offrendo un’opportunità unica di promozione.

I ciak proseguiranno nel mese di marzo, mentre la messa in onda è prevista entro il 2025.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa