Realtà Teatrale Skenexodia porta in scena "Il cuore nonostante" a Vinci

Il secondo appuntamento della rassegna professionistica organizzata dalla Realtà Teatrale Skenexodia a Vinci, sotto la direzione artistica di Luca Guerini, si terrà il prossimo 22 marzo. Dopo il debutto con il giallo al contrario Le cose che ti fanno sentire vivo, in scena a partire dalle ore 21 andrà lo spettacolo Il cuore nonostante, con protagonisti Romano Talevi (volto noto per le sue partecipazioni nel cast del quiz Avanti un altro, le serie Dostoevskij, Suburra Eterna e il film Bassifondi, oltre ad una lunga carriera in teatro) e Roberta Sarti (Fedra, Fuori/Dentro, Il gioco, Storie di boxe…).

La trama racconta la storia di Steve & Diane, una coppia di artisti americani, ex marito e moglie, che negli anni '80 avevano raggiunto la celebrità con le loro canzoni. Sebbene divorziati da tempo, i due hanno continuato a collaborare insieme, partecipando a numerosi tour. Durante un concerto in una città che ha per loro un forte valore emotivo, l’evento viene annullato a causa dell’arrivo di un tornado. Il loro agente, approfittando della situazione, suggerisce a ciascuno di loro di prendersi una pausa e lavorare da solisti.

La forzata reclusione dovuta al maltempo e le proposte del loro manager porteranno i due artisti a confrontarsi e a rivelarsi a vicenda. Entrambi nascondono un segreto che non avrebbero mai voluto condividere, ma le circostanze li obbligano a confessarsi.

Luca Guerini, autore del testo e regista, spiega: "Lo spettacolo esplora la profondità dell'animo umano e la vita di coppia, con due personaggi che si trovano a bilanciare la loro vita privata con quella pubblica. Non ci sono riferimenti specifici a un genere musicale, l’atmosfera è pensata per evocare un’immagine che ciascuno di noi può interpretare a modo proprio. Ho scelto di non inserire musica, proprio per permettere al pubblico di immaginare quale potrebbe essere il genere musicale di Steve e Diane".

Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 3384116671 (solo WhatsApp) o acquistare i biglietti sul sito www.liveticket.it/skenexodia.

