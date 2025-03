Ruba capi di abbigliamento da oltre 500 euro: arrestato 61enne a Firenze

La sera del 7 marzo 2025, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 61enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato in un negozio di via Por Santa Maria a Firenze. L’uomo aveva rubato 20 capi di abbigliamento, per un valore di oltre 500 euro, indossando una giacca e pantaloni appena sottratti e strappando le placche antitaccheggio da 10 articoli, rendendoli invendibili.

Bloccato dall’addetto alla sicurezza, è stato arrestato e condotto in Tribunale, dove il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al negozio. La colpevolezza sarà accertata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.