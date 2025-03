Santo Spirito, Eike Schmidt: "Grave errore assegnazione a privati per Rsa lusso"

"Esprimo solidarietà a Padre Giuseppe Pagano e ai padri agostiniani di Santo Spirito. Una solidarietà che riguarda la storia e l'identità stessa di Firenze, dell'Italia e della nostra civiltà". A dirlo il consigliere comunale Eike Schmidt, in merito alla vicenda del convento di Santo Spirito al centro di un a svendita a un gruppo che vorrebbe farne, secondo quanto si apprende, una Rsa di lusso.

"Dopo la tragedia dell'abbandono da parte dei domenicani di San Marco di Firenze - che per secoli è stato un centro mondiale anche artistico, se pensiamo a Beato Angelico o a Fra Bartolomeo - non possiamo rischiare di perdere anche questo centro culturale, spirituale e artistico, frequentato tra l'altro da Petrarca e Boccaccio", prosegue l'ex direttore degli Uffizi.

"Qui - ricorda Schmidt - erano attivi Filippo Brunelleschi e Michelangelo! Il peccato originale risale al periodo dell'Unità italiana, quando l'immobile fu spezzato tra varie amministrazioni. Ma lo scandalo è quello recente, quando in totale sordina - incalza Schmidt - fu avviata l'assegnazione a privati per pochi spiccioli". "Ora tutte le forze civiche, istituzionali e politiche devono collaborare per salvare e valorizzare questo luogo unico nel cuore di Firenze. Il progetto bibliotecario-universitario dei Padri Agostiniani è una soluzione che risolve il degrado e punta dritto alla vocazione culturale e storica di questo luogo", conclude il consigliere.

Notizie correlate